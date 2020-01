Michele Riondino: età, peso, altezza, carriera e vita privata del noto attore (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nel cast de La Guerra è Finita, la nuova fiction di Rai Uno in onda da oggi, 13 gennaio 2020, ci sarà anche lui, Michele Riondino, attore di origini pugliesi, che si è fatto amare dal grande pubblico soprattutto grazie a fiction come Il giovane Montalbano per la regia di Gianluca Maria Tavarelli e film quali Il giovane favoloso di Mario Martone e Un’avventura di Marco Danieli. Michele Riondino: età, peso, altezza, carriera e vita privata del noto attore Nato a Taranto il 14 marzo 1974 sotto il segno zodiacale dei Pesci, Michele Riondino è alto circa un metro e ottanta centimetri per un peso di circa 70 kg. Capelli castani e occhi castani, l’attore ha esordito nel mondo della tv nel 2003 recitando in Distretto di Polizia, dove è rimasto per ben tre stagioni. Cresciuto in Puglia, dopo il diploma Michele Riondino si è trasferito a Roma per frequentare l’Accademia ... Leggi la notizia su urbanpost

Raiofficialnews : “Oltre il silenzio, un sorriso. Oltre la solitudine, un abbraccio. Oltre la distruzione, la vita” #LaGuerraèFinita,… - Raiofficialnews : “#LaGuerraèFinita racconta il dramma dell’Olocausto con le voci pulite e inconsapevoli dei bambini, vittime appena… - DonnaGlamour : Chi è Eva Nestori, la fidanzata di Michele Riondino -