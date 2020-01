Messico, in ospedale con un’erezione di tre giorni: aveva assunto stimolanti sessuali per tori (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'uomo è stato ricoverato in ospedale nella città di di Reynosa, al confine tra Stati Uniti e Messico di Reynosa. Ha raccontato di aver preso le pillole mentre progettava di "fare sesso con una donna di 30 anni". I medici costretti ad operarlo. Leggi la notizia su fanpage

