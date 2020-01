LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: Alonso 2° nella Dakar, Ferrari supera i crash test, operazione riuscita per Moelgg (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma 13.45 Dakar – Ecco i risultati dell’ottava tappa per le categorie Quad, Camion e SSV: successi per Karginov e Varela. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.38 SCI ALPINO – Operazione perfettamente riuscita per Manfred Moelgg dopo la rottura del legamento crociato : “Ora la priorità è guarire perbene”. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 13.00 RUGBY – Ecco i convocati per il Sei Nazioni 2020: manca Sergio Parisse. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 12.45 F1 – La Ferrari ha superato i crash test per il Mondiale 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.37 GINNASTICA ARTISTICA – Vanessa Ferrari pronta per il rientro in gara: “Manca un mese, ci sarà da divertirsi”. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 12.30 TENNIS – Primo giorno che è ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ? LIVE la giornata di #Zaniolo #SkySport #Roma - SkySport : ? Mercato ?? Il trasferimento di #Todibo ?? E tutte le news di oggi #SkySport #SkyCalciomercato - RaffaelloMorga : RT @F1Italianteam: ? | SPORT LEAGUE ?? Si torna finalmente in pista dopo un mese di pausa?? ?? Questa sera gara 11/21 ?? #F12019 @Formula1gam… -