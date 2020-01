Libia, Italia pronta a inviare più truppe (Di lunedì 13 gennaio 2020) Raggiunto il cessate il fuoco in Libia, il premier Italiano è atteso oggi ad Ankara per un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mentre a Mosca Vladimir Putin incontrerà il premier libico Fayez al Sarraj e il generale della Cirenaica Khalifa Haftar. Sul fronte Italiano, Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini avrebbe intenzione di riconfigurare la presenza Italiana in Libia, scrive il Messaggero, muovendo truppe da altri scenari di crisi per rafforzare il numero degli uomini presenti nel Paese nord africano. Attualmente, con una spesa di un miliardo e mezzo, l’Italia ha 500 militarti in Kosovo, un migliaio in Libano, 800 in Afghanistan e 900 in Iraq. La diplomazia Italiana e europea è al lavoro soprattutto per arrivare alla conferenza di Berlino con i protagonisti del dossier libico. Come anticipato ieri dal ministro degli esteri Luigi di Maio, ... Leggi la notizia su open.online

