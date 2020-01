Infortunio Zaniolo, il CT Mancini: «Ti aspetto in campo» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo, il messaggio di incoraggiamento da parte del CT Mancini: «Ti aspetto in campo più determinato che mai» L’Infortunio di Nicolò Zaniolo mette in serissimo dubbio la sua presenta al prossimo Europeo. Una tegola che non ci voleva per la Roma e anche per Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia. Il CT, tramite il proprio account Twitter, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al classe ’99: «Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai». Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai Leggi la notizia su calcionews24

