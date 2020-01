In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Gennaio: Autostrade, la revoca è pronta: ora il Pd è d’accordo coi 5Stelle (Di lunedì 13 gennaio 2020) Soldi al casello Il Pd si è convinto: trattativa impossibile, Aspi va revocata Autostrade – I Benetton sono divisi e la holding Atlantia ha scelto la via della “guerra nucleare”: il provvedimento sarà pronto per il Consiglio dei ministri la prossima settimana di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Novità epocali. “Dovremmo chiamarci ‘Democratici’. Togliere la parola partito” (Roberto Morassut, Pd, Il Messaggero, 12.1). E sostituirla con “dipartito”. Hard rock. “Mi piace questo Zingaretti rock” (Dario Nardella, sindaco Pd di Firenze, Repubblica, 12.1). Sesso, droga e rock &roll, ma soprattutto la seconda. Tutta invidia. “Berlusconi sferza Conte: ‘Figuracce internazionali’” (il Giornale, 11.1). Gelosone. Autostrade … La tregua in Libia regge. Di Maio: “Caschi blu dell’Ue” Qualche scaramuccia, ma il cessate il fuoco resta in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

