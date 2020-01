Imma Battaglia furiosa: “La Nunez sfrutta me e la Grimaldi per la popolarità” - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Opsite di Domenica Live, Imma Battaglia ha commentato il confronto con Licia Nunez al Gf Vip 4 accusando la ex compagna di voler attirare l'attenzione dei media usando lei e Eva Grimaldi Non si placa la rabbia di Imma Battaglia nei confronti di Licia Nunez che, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4, ha accusato la ex compagna di averla tradita con Eva Grimaldi. Non è bastato l’incontro che Alfonso Signorini ha organizzato per permettere alle due di chiarirsi una volta per tutte. Il faccia a faccia davanti alle telecamere di Canale 5 non ha avuto i risultati sperati e Imma e Licia hanno continuato a rimanere ferme sulle loro posizioni: la prima ha ribadito di non aver mai tradito, e la seconda ha ritenuto che la ex compagna stesse raccontando solo delle falsità. La diatriba tra la Battaglia e la Nunez, quindi, è finita nel salotto di Domenica Live, dove ... Leggi la notizia su ilgiornale

GrandeFratello : Imma Battaglia rompe il silenzio e racconta la sua verità. #GFVIP vi aspetta questa sera. - GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… - GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… -