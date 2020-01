Global Warming: un anno eccezionalmente caldo potrebbe provocare fino a 1.600 morti in più (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il riscaldamento Globale preoccupa gli esperti: uno studio britannico ha valutato l’impatto del Global Warming sui decessi negli Stati Uniti. Ebbene, secondo i ricercatori un anno eccezionalmente caldo potrebbe portare a ben 1.601 morti in più per trauma negli Stati Uniti, come si legge su ‘Nature Medicine’. Ad oggi le conseguenze sulla salute delle variazioni della temperatura Globale sono state studiate nel contesto della diffusione di malattie infettive, disturbi cardiaci e polmonari e altre patologie croniche. Esistono però solo dati limitati su come potrebbero influenzare la morte dovuta a traumi e lesioni. Il team di Majid Ezzati dell’Imperial College London (GB) ha analizzato i dati di mortalità e le temperature nell’arco di 38 anni (1980-2017) in tutti gli Stati Uniti continentali. Utilizzando gli scenari dell’Accordo di Parigi relativi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

