GF Vip gossip, Aristide Malnati fa coming out: la sua confessione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Aristide Malnati viene allo scoperto al Grande Fratello Vip: “Sono attratto dagli uomini” Aristide Malnati è entrato nella casa del GF Vip giusto Venerdì scorso. E dopo nemmeno 48 ore ‘Il Mummy’ è già riuscito a far molto parlare di sè. Il motivo? Il neo concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini, la scorsa notte, ha fatto una clamorosa confessione a Paolo Ciavarro. Difatti quest’ultimo gli ha domandato se abbia qualcuno nel suo cuore in questo periodo. E a quel punto Aristide Malnati ha dapprima dichiarato di essere single, e successivamente ha aggiunto: “I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con gli uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne…” Una rivelazione che ovviamente ha sorpreso tutti. In pratica Aristide Malnati ha fatto ... Leggi la notizia su lanostratv

