Conte: “Autostrade? Gravissime inadempienze, presto la decisione. Sicurezza al primo posto. Confronto nel governo, poi riforma Irpef” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il governo prenderà “presto” una decisione sulla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Il premier Giuseppe Conte lo annuncia nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, confermando quanto raccontato oggi dal Fatto Quotidiano in edicola: il provvedimento è pronto per il Consiglio dei ministri della prossima settimana. Il presidente del Consiglio sottolinea che “sono emerse Gravissime inadempienze nella gestione delle infrastrutture autostradali” da parte della società controllata dalla holding Atlantia, i cui azionisti di maggioranza sono i Benetton, e che “in uno stato di diritto la Sicurezza dei cittadini è al primo posto“. Risolto il nodo Autostrade, nel governo però resterà lo stallo, con altre questioni in sospeso – a partire dalla giustizia – e con le imminenti elezioni in Emilia-Romagna (il 26 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

