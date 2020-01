‘Conclave’ del Pd per ritrovare unità. Zingaretti: “E’ finito il tempo dei picconi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Pd in conclave per ritrovare l’unità. Una due giorni nell’abbazia di Contigliano per rilanciare i temi cari al partito in vista della verifica di governo. ROMA – Il Pd è in conclave. E’ iniziata con il ritrovo nella mattina di lunedì 13 gennaio 2020 la due giorni nell’abbazia di Contigliano per ritrovare l’unità e rilanciare i temi cari al Nazareno in vista della prossima verifica di governo. Un ritiro per ribadire il bisogno di continuare con questo esecutivo e per “mettere fine ai picconi“, come detto da Zingaretti ai giornalisti prima di ascoltare i colleghi in incontri quasi tutti a porte chiuse. Conclave Pd, il programma Dopo il ritrovo, sono iniziati gli interventi ma l’appuntamento più importante è nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio quando sono in programma cinque tavoli di lavoro: crescita, lavoro e ... Leggi la notizia su newsmondo

