Christian De Sica ospite al Festival di Sanremo 2020: non sarà solo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Christian De Sica ospite al Festival di Sanremo 2020: chi porterà con lui Si aggiunge un ospite alla finale del Festival di Sanremo 2020, in programma il prossimo 8 febbraio. In collegamento su Viva Sanremo su Radio 2, Christian De Sica annuncia la sua presenza, con il cast al gran completo del nuovo film targato Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop, previsto nelle sale italiane il 20 febbraio. Quello che il pubblico vedrà non sarà però una semplice marchettata pubblicitaria, ma verrà impreziosita da una performance muSicale. Christian De Sica illustra per filo e per segno i termini dell’accordo raggiunto. Sabato 8, durante la serata evento della popolare kermesse canora, calcherà il teatro Ariston, insieme agli altri protagonisti della fatica cinematografica. Nomi di assoluto rispetto: Massimo Ghini, Diego Abatantuono, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro. Loro cinque canteranno un ... Leggi la notizia su kontrokultura

