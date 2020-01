Barcellona, stop di 4 mesi per Suarez: salterà il match di Champions contro il Calcio Napoli (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’attaccante uruguaiano è stato operato a seguito di un grave infortunio, che potrebbe aver messo la parola fine alla sua stagione e di conseguenza non potrà scendere in campo nella doppia sfida contro il Calcio Napoli. Calcio Napoli | Potrebbe essere molto piu’ grave del previsto l’infortunio di Luis Suarez. Il centravanti del Barcellona, operato … L'articolo Barcellona, stop di 4 mesi per Suarez: salterà il match di Champions contro il Calcio Napoli proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

