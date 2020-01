Andrea Vianello rivela: "Un ictus mi ha tolto la parola" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alessandro Zoppo Il giornalista televisivo racconta per la prima volta l'ischemia cerebrale che ha colpito il lato sinistro del suo cervello: "Non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli" Andrea Vianello è uno dei volti storici di Rai3, rete di cui è stato anche direttore dal 2013 al 2016, ma dallo scorso febbraio non è più comparso in tv. Il motivo è un’ischemia cerebrale che ha colpito il lato sinistro del suo cervello, causata da una dissecazione della carotide. Il giornalista televisivo, conduttore di programmi come Radio anch’io, Enigma, Mi manda Raitre, Agorà e il recente Rabona - Il colpo a sorpresa (sospeso per “un infortunio”, aveva detto), ha usato Twitter, dove ogni giorno continua a commentare l’attualità, per raccontare per la prima volta ciò che gli è accaduto. "Il 2 febbraio dello scorso anno – scrive Vianello nel suo tweet – ho avuto un ictus, ho subito ... Leggi la notizia su ilgiornale

