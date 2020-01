Ama: raccolte 5.300 tonnellate differenziata durante settimana Natale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – Nella settimana a cavallo tra le festivita’ di Natale e Santo Stefano (23/29 dicembre) Ama ha raccolto e avviato a recupero oltre 5.313 tonnellate di materiali differenziati, con un incremento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Si tratta di un dato gia’ significativo seppur parziale dal momento che comprende solo la raccolta effettuata direttamente da Ama (stradale e porta a porta) e quella relativa alle utenze non domestiche. Il dato, infatti, non include ancora, tra gli altri, le campane stradali per il vetro, i materiali conferiti presso i Centri di Raccolta e alcune tipologie mirate di raccolta di carta e cartone. Cosi’ in un comunicato Ama. Nello specifico presso le utenze domestiche (cassonetti stradali e porta a porta) si e’ registrato un trend in crescita rispetto agli stessi giorni del 2018 nella raccolta di imballaggi in ... Leggi la notizia su romadailynews

