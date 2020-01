A Parma le Olimpiadi della Matematica a squadre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anche quest’anno il Dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell’Università di Parma organizza due gare a squadre di Matematica per studenti delle scuole secondarie superiori, nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica. All’organizzazione collaborano docenti, assegnisti, dottorandi e studenti del Dipartimento. Venerdì 17 gennaio, dalle 15 alle 17 al Centro Congressi “Aule delle Scienze” (Campus Scienze e Tecnologie), si svolgerà la Coppa Kovalevskaya, gara a squadre femminile, giunta alla terza edizione. Parteciperanno 10 squadre formate da sette ragazze provenienti da Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. Campione nelle prime tre edizioni è stato per due volte il Liceo Marconi di Carrara e lo scorso anno il Liceo Marconi di Parma. La gara si svolgerà in contemporanea con altre gare in tutta Italia, con più di 210 squadre coinvolte in 23 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

