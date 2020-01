UniPegaso partner del progetto Digital Lab su Brand Journalism e Comunicazione (Di domenica 12 gennaio 2020) Un laboratorio che ha come obiettivo quello di approfondire temi quali Brand Journalism, glocal news, storytelling, content marketing, ma anche per parlare in maniera diffusa di competenze Digitali, Comunicazione e informazione pubblica. Si chiama ‘Digital Lab – Brand Journalism e Comunicazione pubblica’ l’iniziativa di formazione e divulgazione promossa dall’Associazione Pa Social in collaborazione con l’Università Pegaso e con il coordinamento di Roberto Zarriello, giornalista, saggista e docente di Comunicazione Digitale. La presentazione e il primo appuntamento sono in programma per mercoledì 29 gennaio a Roma a Binario F (l’iniziativa è gratuita e aperta a tutti ed è già possibile iscriversi a questo link). Dopo Roma seguiranno appuntamenti a Milano, Napoli, Firenze. Si tratta di una nuova attività che nel 2020 l’associazione ... Leggi la notizia su ildenaro

