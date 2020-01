Udinese, tris contro il Sassuolo (in crisi). E' la terza vittoria consecutiva (Di domenica 12 gennaio 2020) L'Udinese di Luca Gotti non si ferma più. Nell'anticipo della 19/a giornata di Serie A la compagine friulana ha battuto per 3-0 il Sassuolo alla Dacia Arena grazie alle reti di Stefano Okaka, Sema e Rodrigo De Paul. terza vittoria consecutiva in campionato per l'Udinese, che sale a quota 24 punti e Leggi la notizia su liberoquotidiano

DiegoMarcello1 : RT @DAZN_IT: Okaka-Sema-De Paul 3?-0? L'Udinese cala il tris al Sassuolo ?? #UdineseSassuolo #DAZN - gnomini : RT @Gazzetta_it: #SerieA L'Udinese fa tris: Okaka, Sema e De Paul mettono k.o. il Sassuolo - sportli26181512 : Udinese, facile tris al Sassuolo: a segno Okaka, Sema e De Paul: Udinese, facile tris al Sassuolo: a segno Okaka, S… -