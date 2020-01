Striscia la notizia: Vittorio Brumotti Accoltellato Da Spacciatori a Monza (Di domenica 12 gennaio 2020) Vittorio Brumotti inviaTo di Striscia la notizia famoso ormai per la sua lotta contro lo spaccio di droga, è stato vittima di un episodio che poteva trasformarsi in una vera tragedia. E’ successo oggi pomeriggio verso le 2:00 Brumotti era a Monza per uno dei suoi servizi, e aggiornare sulla situazione dello spaccio di droga che affligge la città. (Continua…) Erano verso le 14:00 e si trovava presso i giardinetti di via Azzone Visconti, una zona che da tempo è il covo dei pusher di diverse etnie. Stando alle prime notizie, l’inViato di Striscia e il cameraman che era con lui sono stati aggrediti da alcuno Spacciatori muniti di coltello. Vittorio aveva indosso il giubBotto antiproiettile, la lama con la quale lo spacciatore lo ha Accoltellato ha bucato la stoffa ma fortunatamentE non ha raggiunto il suo petto. Non è stato così fortunato il cameraman che ha subito una ... Leggi la notizia su howtodofor

matteosalvinimi : Tutta la mia solidarietà a @brumottistar e all troupe di @Striscia per la vile aggressione subita. Spacciatori deli… - trash_italiano : PENSAVO CHE MARIA FOSSE IMMUNE AI RITARDI DI STRISCIA LA NOTIZIA. #cepostaperte - fanpage : Monza, Vittorio Brumotti aggredito con un coltello: ferito un cameraman di Striscia la Notizia -