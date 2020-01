Soldi e oro per evitare il carcere alla figlia: coppia di anziani vittima dei truffatori a Scafati (Di domenica 12 gennaio 2020) Una coppia di anziani coniugi di Scafati, in provincia di Salerno, è rimasta vittima di una truffa da parte di alcuni malviventi che li hanno convinti a consegnare tutto l'oro e i Soldi che avevano a disposizione per scongiurare l'arresto della figlia. Le vittime hanno consegnato denaro e gioielli, comprese le fedi nuziali, prima di rendersi conto di essere state raggirate. Leggi la notizia su napoli.fanpage

