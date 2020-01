Replica di The New Pope su Sky Atlantic, come rivedere i primi episodi in tv e streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) I primi episodi di The New Pope sono di nuovo disponibili su Sky Atlantic. Dopo l'ottimo debutto nella prima serata di venerdì 10 gennaio, il canale satellitare ripropone l'appuntamento con la serie di Paolo Sorrentino in diversi orari nel corso della giornata. In attesa di vedere terzo e quarto episodio, The New Pope va in onda in Replica alle 17:15 e alle 18:20; se li avete persi, gli episodi saranno riproposti rispettivamente alle 21:15 e alle 22:20. La serie è anche visibile su Sky Atlantic +1 HD, dove viene trasmessa in differita di un'ora. The New Pope sarà ovviamente disponibile anche su Sky On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario completo della programmazione in tv: Venerdì 10 gennaio, episodi 1 e 2 Venerdì 17 gennaio, episodi 3 e 4 Venerdì 24 gennaio, episodi 5 e 6 Venerdì 31 gennaio, episodi 7 e 8 Venerdì 7 febbraio, episodio 9 (finale di stagione) In ... Leggi la notizia su optimaitalia

