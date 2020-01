Quattro fratelli nuotano per un’ora per salvare in mare una bambina di 6 anni (Di domenica 12 gennaio 2020) Vicino a Dublino, quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, si è invece dimostrata essere una storia di altruismo. Quattro fratelli (in realtà tre fratelli e un cognato) sono riusciti a salvare una bambina di 6 anni rimasta bloccata su una zattera gonfiabile portata a largo. La vicenda è accaduta sulla spiaggia di Portmarnock, vicino a Dublino. I Quattro ragazzi, provenienti da Washington DC, stavano visitando la zona. Avevano appena finito di sistemare i loro asciugamani sulla spiaggia quando hanno sentito il padre della bimba che urlava chiedendo aiuto: il materassino rosa su cui stava sua figlia era stato trascinato velocemente al largo. I Quattro ragazzi non ci pensano su due volte e si buttano subito in mare, cercando di nuotare il più rapidamente possibile verso il ... Leggi la notizia su bigodino

