Precipita con l'auto nel dirupo. Salvo, muore pochi metri dopo (Di domenica 12 gennaio 2020) Stefano Vladovich Il mezzo s'incendia, lui ne esce ma si accascia lì vicino I dubbi degli investigatori: un incidente o un omicidio? Roma - I pantaloni sbottonati, il corpo supino, escoriazioni e ustioni sulle mani. Giuseppe Catalano, 77 anni, giornalista d'inchiesta e firma importante del settimanale L'Espresso, muore in seguito a un banale incidente oppure viene ucciso simulando un malore? Certo è che ai primi soccorritori intervenuti sul posto, in una stradina sterrata nelle campagne di Sant'Oreste alle pendici del monte Soratte, qualcosa non quadra. Secondo una prima ricostruzione il cronista sarebbe uscito di strada Precipitando con la sua Smart in un dirupo di 250 metri, per fermarsi su uno spiazzo contro una recinzione. La city car prende fuoco, Catalano apre la portiera e si allontana di alcuni passi, 40 metri rilevano i carabinieri di Ostia, poi si accascia al suolo ... Leggi la notizia su ilgiornale

