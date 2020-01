Piccolo cucciolo si unisce ai poliziotti dopo che lo hanno salvato (Di domenica 12 gennaio 2020) Hobart è un Piccolo cucciolo di cane. Le dimensioni però non contano e lui ne ha di coraggio da vendere. Tanto da decidere di unirsi al corpo della polizia dopo che due bravi agenti lo hanno tratto in salvo. E lui per gratitudine ha deciso di rimanere per sempre con loro e dare una mano nella lotta al crimine. Gli agenti Mercado e Tavera del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (Divisione Hollywood) quel giorno erano di pattuglia vicino a Hobart Boulevard. A un certo punto si sono imbattuti in un cagnolino in difficoltà. Lungo la strada hanno infatti incrociato un cucciolo di cane davvero molto Piccolo. Era da solo, sembrava che fosse stato abbandonato. Ovviamente i due agenti sono subito intervenuti: sono scesi, hanno preso il cucciolo e lo hanno ospitato nella loro macchina, così che non finisse ... Leggi la notizia su bigodino

