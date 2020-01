No Man' s Sky risale la classifica dei titoli più venduti su Steam grazie auna fan-fic

No Man's Sky risale la classifica dei titoli più venduti su Steam grazie a...una fan-fic erotica su Sean Murray (Di domenica 12 gennaio 2020) Il noto canale Youtube, Internet Historian, ha realizzato qualche giorno fa un lunghissimo video dedicato a No Man's Sky. Il canale si occupa di raccogliere, catalogare e conservare, tutti i momenti che hanno scandito il ciclo vitale di un evento e, in molti casi, anche la vita di un videogioco.Con No Man's Sky, il canale ha raccontato la nascita del progetto, la sua promozione e, naturalmente, l'ondata di problemi nati al lancio, fra promesse non mantenute e feature assenti. Tuttavia, ha segnalato anche, come tutti noi abbiamo potuto notare, la ripresa del gioco grazie all'impegno degli sviluppatori e i numerosi aggiornamenti che l'hanno reso un titolo di tutto rispetto e pieno di feature interessanti.Il video, tuttavia, compie una piega inaspettata a pochi minuti dalla fine: viene infatti mostrata una fan-fiction erotica, scritta da un fan sfegatato di Sean Murray e del suo lavoro, ... Leggi la notizia su eurogamer

