Morto Giovanni Custodero, l’ex calciatore in coma a causa del cancro (Di domenica 12 gennaio 2020) È Morto Giovanni Custodero, il calciatore 26enne di Fasano colpito da una rara forma di sarcoma osseo. Il giovane aveva annunciato di aver scelto la sedazione farmacologica perché era ormai impossibile sopportare il terribile dolore che la malattia gli procurava. Giovanni Custodero: Morto l’ex calciatore in coma farmacologica Tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano alla famiglia di Giovanni Custodero in questo momento. Il 26enne, in coma farmacologico dal 6 gennaio, è venuto a mancare a causa del cancro. La sua storia aveva colpito moltissime persone per le gravi sofferenze che Custodero stava fronteggiando e per il coraggio che aveva sempre continuato a mostrare di fronte alla malattia. Il messaggio d’amore del guerriero sorridente La speranza non è mai mancata a Giovanni Custodero, neanche dopo la scoperta del sarcoma osseo che gli ha stravolto la vita. Portiere ... Leggi la notizia su thesocialpost

