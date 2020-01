Morbius: nel film ci sarà anche Spider-Man? (Di domenica 12 gennaio 2020) Ci sarà anche Spider-Man in Morbius, il vampiro vivente, il film con Jared Leto di cui è stata annunciata l'uscita del trailer a breve. Ci sarà anche Spider-Man nel film su Morbius, il vampiro vivente, in uscita a fine luglio negli Stati Uniti? È quello che suggeriscono i media americani, sulla base di nuovi voci a proposito di un legame più stretto tra il franchise della Sony incentrato sugli antagonisti del Tessiragnatele e gli eventi del Marvel Cinematic Universe: pare infatti che il nuovo film faccia allusione a Spider-Man in quanto fuggitivo, dopo che egli è stato incastrato da Mysterio al termine della Fase 3. Questo è il secondo dettaglio emerso negli ultimi mesi su un possibile crossover: a ottobre si vociferava di un ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Morbius: nel film ci sarà anche Spider-Man? - norabbeauty : Iniziamo la giornata con questa immagine apparentemente leakata di Jared Leto nel ruolo di Morbius, anche se l’ho v… - RedCapes_it : Morbius – Nel film potrebbero esserci riferimenti a Spider-Man -