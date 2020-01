LIVE Spagna-Serbia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 7-5 3-0, break dello spagnolo nel secondo set (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Bautista. Tiene il servizio a zero lo spagnolo che appare ora in controllo assoluto, complice un Lajovic molto nervoso. 40-0 Out il passante lungolinea di un nervosissimo Lajovic. 30-0 Lungo il serbo col dritto a incrociare a una mano. La partita sembra sempre più indirizzarsi verso lo spagnolo. 15-0 Lajovic tiene alla grande lo scambio ma sbaglia il punto più facile stappandosi a rete. 2-0 Bautista E break SPAGNOLO! Altro rovescio out del serbo che appare ora in grande difficoltà. 30-40 Lungo questa volta col rovescio lo spagnolo. 15-40 PALLA break Bautista! Ancora aggressivo lo spagnolo che costringe Lajovic ad andare lungo. 15-30 Spinge col dritto a incrociare lo spagnolo sfiancando Lajovic e chiudendo col dritto a incrociare. 15-15 Gran prima del serbo che chiude con la volée. 0-15 Spinge l’avversario a fondo campo Bautista ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Spagna-Serbia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 6-5 un break per parte nel primo set - #Spagna-Serbia… - zazoomblog : LIVE Spagna-Serbia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 3-2 controbreak del serbo! - #Spagna-Serbia #DIRETTA: - zazoomnews : LIVE Spagna-Serbia Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 6-5 un break per parte nel primo set - #Spagna-Serbia… -