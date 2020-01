Demiral Juventus, ko per il difensore: bianconeri in ansia (Di domenica 12 gennaio 2020) Demiral Juventus – Cresce l’ansia in casa Juventus per Demiral. Il bianconero, dopo aver aperto le marcature nei primissimi minuti di gioco, è uscito ko dal rettangolo verde durante la sfida contro la Roma. Notizia non confortante per Sarri, che dovrà forse fare a meno di una pedina in vista delle prossime sfide. Si attendono ora notizie dallo staff medico, con l’infortunio che è apparso molto preoccupante. Demiral Juventus: ko per il difensore Staff medico e Sarri hanno sostituito il centrale turco dopo che quest’ultimo è atterrato appoggiando male la gamba. De Ligt ha preso il posto del centrale turco al diciassettesimo minuto, si attendono ora notizie dallo staff medico. Brutta tegola per i bianconeri che hanno dovuto fare a meno del difensore già nella prima frazione di gioco. Leggi la notizia su juvedipendenza

Gazzetta_it : Gol! Roma - Juventus 0-1, rete di Demiral M. (JUV) - GoalItalia : #RomaJuve, i bianconeri puntano al titolo di campioni d’inverno: conferma per Demiral, davanti tocca a Dybala e Cri… - OptaPaolo : 1 - Merih #Demiral è il primo giocatore di nazionalità turca ???? a segnare un gol con la maglia della Juventus in Serie A. Novità. #RomaJuve -