Capodanno cinese 2020 a Milano: sfilata del Dragone in Paolo Sarpi (Di domenica 12 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio si tiene il Capodanno cinese 2020 a Milano: in via Paolo Sarpi sfileranno le maschere tradizionali e il Dragone. L’evento è ricco di appuntamenti che proseguiranno per l’intero pomeriggio. Tutti i negozi in zona, per l’occasione, rimarranno aperti. Capodanno cinese 2020 a Milano Il Capodanno cinese è conosciuto anche come Festa di Primavera o Capodanno lunare: è la festa tradizionale più importante dell’anno in Cina. Il nuovo anno cinese comincia, secondo le tradizioni, in concomitanza con la prima Luna nuova: i festeggiamenti per il Capodanno cinese 2020 a Milano cadono, infatti, sabato 25 gennaio. Non sono ancora state ufficializzate le date delle sfilate e i singoli eventi, ma seguiranno aggiornamenti. Nella bellissima Chinatown di Milano, forse nella giornata di domenica 26 gennaio (la data non è ufficiale), viene organizzata la tradizionale ... Leggi la notizia su notizie

