2020 anno delle stelle cadenti: le date degli eventi più attesi (Di domenica 12 gennaio 2020) 2020 anno delle stelle cadenti: le date degli eventi più attesi Il 2020 è stato annunciato come l’anno delle stelle cadenti. Gli appassionati di astronomia potranno osservare gli eventi di quest’anno con molta più facilità rispetto all’anno, scorso dove la Luna – col suo bagliore – ha disturbato questo fenomeno, ma in questo 2020 lascerà dominare queste luminose scie di stelle cadenti e dopo due anni anche Marte si prepara per farsi osservare più luminoso che mai. La Luna, come anticipato, sarà più discreta dell’anno scorso ma ciò non toglie che non si farà osservare offrendoci una degna di nota eclissi di penombra. Infine, il nostro amato Sole ci offrirà un’eclissi anulare ed una totale. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Eclissi ed opposizioni del 2020 Per quanto riguarda la celebre compagna di ballo della Terra, la Luna, le due eclissi di ... Leggi la notizia su termometropolitico

matteosalvinimi : Basta una settimana e mezza per superare gli sbarchi di tutto gennaio 2019. Un anno fa erano stati registrati 202 a… - trash_italiano : Io: 'quest'anno sarà il mio anno' 2020: #Amici19 - Mov5Stelle : In Italia nell’ultimo anno è aumentato il numero degli occupati: a novembre 2019 sono stati 285mila in più (+1,2%).… -