Taglio dei parlamentari, Di Maio: “Non vedo l’ora di fare la campagna referendaria contro Salvini” (Di sabato 11 gennaio 2020) “La Lega ha votato quattro volte a favore del Taglio dei parlamentari. Ieri ha firmato per indire a maggio un referendum contro il Taglio. Io non vedo l’ora di fare la campagna referendaria contro Salvini“. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dal palco di Scandiano (Reggio Emilia), insieme al candidato alle elezioni regionali Simone Benini. Il riferimento è alla raccolta firme dei senatori “salvata”, in vista del deposito in Cassazione, proprio da alcuni parlamentari leghisti che hanno reso possibile il raggiungimento del quorum. L'articolo Taglio dei parlamentari, Di Maio: “Non vedo l’ora di fare la campagna referendaria contro Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

