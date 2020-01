Sicilia: furto di rame sulla linea Palermo-Trapani, stop ai treni per 8 ore (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - Circa 3500 metri di cave di rame rubati fra S.Nicola di Mazara e Mazara del Vallo e circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Palermo-Trapani per otto ore. I treni si sono fermati dalle 5.15 di questa mattina alle 13.10, quando il lavoro di una decina di persone fra Leggi la notizia su liberoquotidiano

