Scherma, Coppa del Mondo 2020: Deriglazova vince nel fioretto a Katowice. Seconda una straordinaria Camilla Mancini (Di sabato 11 gennaio 2020) Una grande cavalcata, interrotta sul più bello dalla campionessa dell’ultimo quadriennio. Una fantastica Camilla Mancini si piazza Seconda nella gara di Coppa del Mondo di fioretto donne a Katowice, miglior risultato in carriera, battuta solamente da sua maestà Inna Deriglazova in finale, una finale comunque equilibrata, conclusa sul 15-11 per la russa, sempre avanti nel punteggio. Un risultato in ogni caso fantastico per la fiorettista laziale, che nell’ultimo anno abbondante non era più riuscita a mostrare il suo valore ed era stata “chiamata” al riscatto, proprio su queste pagine, da parte del commissario tecnico del fioretto, Andrea Cipressa. Richiesto, fatto. Il risultato di Katowice vale il secondo podio in carriera (prima volta alla piazza d’onore) e bissa quello ottenuto sempre in Polonia nel dicembre 2018. Camilla è stata bravissima soprattutto in ... Leggi la notizia su oasport

