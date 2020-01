SBK 2020, salto di qualità o per sempre in serie B? (Di sabato 11 gennaio 2020) Il campionato dedicato alle moto derivate di serie lancia nomi nuovi e gode della partecipazione di Case ufficiali. Questo è l'anno della verità per tornare in auge come ai tempi d'oro. Leggi la notizia su foxsports

FallingWorld17 : RT @gponedotcom: Sacchetti: “Go Eleven studia per diventare la Pramac della Superbike”: “Rinaldi? Il suo sogno e il nostro orgoglio è ripor… - Antonio_TosiJR : RT @SncTosi: Sta per iniziare il Motor Bike Expo 2020 a Verona! Noi saremo al padiglione 6 - 18i, vi aspettiamo ?? #teamtosi #motorbikeexp… - Flyin18T : SBK, Sacchetti: “Go Eleven studia per diventare la Pramac della Superbike” -