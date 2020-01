Saldi troppo bassi per errore, assalto dei clienti: interviene polizia (Di sabato 11 gennaio 2020) Saldi troppo bassi per errore, è assalto. L’episodio verificatosi in un supermercato di Montpellier, in Francia, dove una serie di articoli sono stati esposti al pubblico ad un prezzo troppo basso. Necessario l’intervento della polizia. Saldi bassi per errore A Montpellier, nel sud della Francia, è stato necessario l’intervento della polizia per fermare l’assalto. In un ipermercato “Casinò“, sono stati esposti dei Saldi bassi, fin troppo, tanto da scatenare una vera e propria calca da parte dei clienti. Un errore che ha fatto successivamente infuriare non poche persone: diversi articoli in saldo sarebbero stati venduti al pubblico con il prezzo mancante di uno zero. Un esempio? Una tv dal prezzo di 439,99 euro, che in saldo sarebbe dovuta costare 300, è stata venduta al pubblico al prezzo di 30 euro. Un errore che però, ai più attenti, non è sfuggito e di cui molti ... Leggi la notizia su notizie

