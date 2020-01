Meteo Stati Uniti centro-orientali, avanza un fronte freddo, allarme tornado (Di sabato 11 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la massa d'aria calda presente sulla parte centro orientale statunitense sta per essere spazzata via da un intenso fronte freddo, che separa zone che hanno una differenza termica importante, dell'ordine dei 30°C in poche centinaia di chilometri (da +18°C ad est a -10°C più ad ovest). Questo ha dato origine ad un lungo fronte freddo esteso dal Golfo del Messico fino al Canada, in rapido avanzamento verso levante. Per la giornata dell'11 Gennaio, è stato emesso il primo allarme tornado dell'anno, negli Stati appena a nord del Golfo del Messico, dove è presente una zona di bassa pressione di 998 hPa. Undici Stati, dal Texas al Michigan, sono allertati per il possibile rischio inondazioni ed allagamenti delle strade. Già vi sono Stati gravi problemi in Wisconsin, dove la pioggia è caduta con temperature al di sotto dello zero, creando uno spesso strato ... Leggi la notizia su meteogiornale

