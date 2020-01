Meghan Markle scrive a Kate Middleton, ma William la minaccia (Di sabato 11 gennaio 2020) Meghan Markle avrebbe scritto un messaggio rivolto alla cognata Kate Middleton, ma William avrebbe reagito minacciando lei e il fratello: ecco i dettagli. Harry e Meghan Markle inviano un messaggio a Kate Middleton Quale sia la vera natura del rapporto tra Harry e Meghan Markle e i rispettivi cognati non è mai stato molto chiaro. C’è chi ha sempre parlato di tensioni interne, e chi, invece, ha testimoniato rapporti sereni tra le due coppie. Di certo, però, non è piaciuta a nessuna la casuale scelta del 9 gennaio come giorno per annunciare il divorzio dalla Famiglia Reale. Non a caso, infatti, il 9 gennaio si festeggia il compleanno di Kate Middleton, e mentre tutti i membri della Royal Family erano intenti a farle gli auguri, i Sussex ne hanno ignorato la ricorrenza, puntando sulla loro scelta i riflettori. Una scelta che non è stata gradita nemmeno sui social. Successivamente ... Leggi la notizia su velvetgossip

