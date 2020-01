LIVE Germania-Olanda volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV delle semifinali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Olanda, prima semifinale del torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Anche tra le donne è arrivato il momento degli scontri diretti, perdere significa dire addio ai Giochi, all’Omnisport di Apeldoorn (Olanda) si parte con una sfida che, almeno sulla carta, vede nettamente favorita la formazione di casa. La vincitrice del match si giocherà domani l’ultimo biglietto per Tokyo o contro la Polonia, o contro la Turchia. La Germania ha concluso il girone B di qualificazione al primo posto, da seconda forza in campo ha iniziato forte, battendo 3-1 la Turchia, formazione favorita alla vigilia, le ragazze di Felix Koslowski hanno poi strapazzato 3-1 il Belgio e la Croazia. L’Olanda, che si presenta a questa ... Leggi la notizia su oasport

