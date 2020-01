Le diete da evitare dopo le feste (e non solo) (Di sabato 11 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Finite le feste natalizie uno dei propositi, più o meno seri, è quello di mettersi a dieta. Se controllare la propria alimentazione è indispensabile per mantenersi in salute, è anche vero che le diete dimagranti più facili da incontrare non hanno basi scientifiche, o sono addirittura pericolose. Basta guardare gli articoli usciti in queste ore per trovare in molti casi parole come detox, un chiaro segnale di fuffa. Più rari gli articoli sulla collaudata dieta mediterranea, o che ricordino (come fa il portale dell’Issalute) che le diete sono comunque una materia per professionisti. Possiamo seguire alcune regole generali alla Michael Pollan per stare bene (“eat food, not so much, mostly plant”), ma se cerchiamo una vera dieta su misura, deve essere un medico o un altro professionista accreditato a stabilire se ci serve e quale. Il fenomeno delle ... Leggi la notizia su wired

