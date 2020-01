Lazio Napoli, pasticcio Ospina-Di Lorenzo per il vantaggio biancoceleste (Di sabato 11 gennaio 2020) Lazio Napoli, pasticcio combinato tra Ospina e Di Lorenzo per il vantaggio biancoceleste. Immobile ringrazia e regala i tre punti alla sua squadra Per la seconda gara consecutiva delle disattenzioni difensive compromettono la partita del Napoli. Nella partita contro la Lazio un errore combinato tra Ospina e Di Lorenzo ha spianato la strada ai 3 punti per i biancocelesti. Il portiere ha scherzato col pallone tra i piedi, fino a quando Immobile non gli ha soffiato la sfera. Il tiro dell’attaccante verso la porta sguarnita può essere successivamente respinto da Di Lorenzo, che tuttavia con un intervento goffo non fa che aiutare il giocatore biancoceleste, autore a tutti gli effetti della marcatura. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

