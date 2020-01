Il povero cane gettato tra i rifiuti (Di sabato 11 gennaio 2020) Un ragazzo di 29 anni residente a Modena ha fatto un terribile gesto nei confronti del suo cane. Il povero cucciolone, un meticcio di taglia medio piccola era stato brutalmente gettato all’interno di un cassonetto dell’immondizia. Fortunatamente la polizia locale, avvisata della situazione è intervenuta immediatamente. La polizia in realtà in un primo momento era intervenuta per una chiamata in quanto alcuni ragazzi stavano scoppiando dei petardi ma appena arrivati, attirati dai continui lamenti, trovarono la macabra scoperta. Videro il cane che era stato messo dentro un sacco della spazzatura, il meticcio sembrava avere un trauma cranico e quindi i poliziotti avvolsero il cane in una coperta e lo portarono immediatamente in una clinica veterinaria. Purtroppo dopo molti tentativi di ... Leggi la notizia su bigodino

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: La tragica fine del povero Zeus - Enza1431 : @ComeLava Soffri come un cane, ma è davvero bello. ?? Se solo TROS avesse avuto un finale migliore... fa lo stesso… - andabrez : @newsound10 Iron. Povero cane. -