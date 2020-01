Il Giornale: Lotito lascia carta bianca, De Laurentiis mette bocca su tutto e crea tensioni (Di sabato 11 gennaio 2020) Per la prima volta nelle ultime quattro stagioni, la Lazio arriva alla partita contro il Napoli da favorita, scrive Il Giornale che dedica un articolo sotto il titolone “I padri padroni”. I meriti della crescita del club biancoceleste e le colpe del declino di quello partenopeo vanno cercati nella diversa gestione da parte dei rispettivi presidenti. Scrive il quotidiano: Meriti e colpe vanno ricercate nelle scelte strategiche dei due presidenti, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis. In casa Lazio infatti, da qualche anno a questa parte, Lotito cerca di immischiarsi il meno possibile nelle scelte tecnico-tattiche. La squadra la mette su il direttore sportivo Igli Tare, la formazione la schiera il tecnico Simone Inzaghi. Non ci sono ingerenze, al massimo richiami all’ordine” Ognuno, nella Lazio, fa la sua parte, naturalmente dando poi conto a Lotito. “In casa Lazio ... Leggi la notizia su ilnapolista

