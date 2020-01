Denuncia furto borsa accusando due nigeriani ma inventa tutto (Di sabato 11 gennaio 2020) Una ragazza di 18 anni, residente a Rovigo, in Veneto, ha Denunciato il furto della sua borsetta all’interno della quale si trovavano telefono, portafoglio e altri oggetti vari. La scomparsa della borsetta sarebbe avvenuta nel parcheggio multipiano di una discoteca in cui la giovane aveva trascorso la serata insieme al fidanzato e agli amici. Secondo la testimonianza della vittima, recatasi con la madre dai Carabinieri, a rubarle la borsetta, con tanto di minacce, sarebbero stati due uomini di origine nigeriani. Peccato che in realtà niente di tutto questo sia mai accaduto. A svelare la verità sul furto mai avvenuto, il fidanzato della 18enne, il quale ha trascorso tutta la serata con lei. Il giovane è stato ascoltato dai Carabinieri come testimone oculare dei fatti e le sue dichiarazioni hanno totalmente smentito quanto raccontato dalla compagna. Aggressione e furto sono state ... Leggi la notizia su notizie

