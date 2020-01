Cus Avellino, sei gol al Belvedere: vittoria e primato consolidato (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – È una sestina vincente quella che il Cus Avellino rifila a domicilio ai terzi della classe del Belvedere C5. Giocano alla grande gli uomini di mister Venezia che non lasciano scampo ai padroni di casa e piazzano l’allungo sul Belvedere rimanendo in vetta al girone C. La cronaca: Parte a mille il Cus Avellino: un minuti di gioco circa e Iandiorio porta in vantaggio gli ospiti. Non demorde il Belvedere che dopo poco si riporta in parità con rete di De Nigris. Prendono coraggio i padroni di casa che iniziano ad attaccare ma non scappano al “momento kappa” e Galeotafiore – beccato in più occasioni dal pubblico – riporta gli irpini in vantaggio. Si riscalda la partita, sfuggono di mano i falli ai battipagliesi e il Cus ha a disposizione un tiro libero che Cordua trasforma in rete: 3-1 per gli irpini. ... Leggi la notizia su anteprima24

