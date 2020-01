Calciomercato Juve, asse con la Roma: i tre nomi sul piatto (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Juve, asse con la Roma: i tre nomi sul piatto per imbastire fin d’ora le trattative della prossima estate Una vera e propria alleanza di mercato. Quella che, secondo La Stampa, starebbero imbastendo la Roma e la Juve in vista della prossima sessione estiva. Tanti i nomi sul piatto. E altrettante le suggestioni di mercato. Con un possibile inserimento di Bernardeschi, da parte dei bianconeri, per cercare di arrivare a mettere le mani sui talenti Zaniolo e Pellegrini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

tuttosport : #Juve, #Chong è vicinissimo: è un colpo alla #Pogba - GoalItalia : La Juve mette gli occhi in Germania: idea di scambio tra Thiago Alcantara ed Emre Can ?? - tuttosport : Daily Star: 'La #Juve ci prova: #Rabiot + 70 milioni per #Pogba' ?? -