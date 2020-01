Barbara D’Urso a Verissimo parla del suo rapporto con Filippo Nardi (Di sabato 11 gennaio 2020) Verissimo, Barbara D’urso sulla sua storia d’amore con Filippo Nardi: “Non è successo niente” Ospite della prima puntata di Verissimo del 2020 è stata Barbara D’Urso. La conduttrice ha concesso a Silvia Toffanin una lunga intervista nella quale ha parlato anche del recente gossip che la vorrebbe fidanzata con Filippo Nardi. La Toffanin infatti ha mostrato alla conduttrice di Pomeriggio 5 la famosa “Busta choc” contenente le foto di Filippo Nardi. Barbara D’Urso però non si è scomposta dicendo che è un finto gossip e che non è assolutamente fidanzata con lui, nello specifico ha infatti ammesso: “Con Filippo siamo solo amici, non è mai successo niente, non ci siamo dati neanche un bacio” ed alle insistenze della Toffanin se fosse fidanzata o meno ha glissato non rispondendo. Insomma la conduttrice napoletana non ha voluto ... Leggi la notizia su lanostratv

