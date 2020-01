Angri, sos della Cisal per l’area Pip (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoE’ rivolto al prefetto Alessandro Valeri, commissario prefettizio attualmente alla guida del Comune di Angri l’appello lanciato questa mattina da Gigi Vicinanza della Cisal provinciale. “Il degrado in cui versa l’area è l’emblema di un apparato politico-amministrativo finito nelle maglie del commissariamento”, ha scritto in una nota Vicinanza. “Gli imprenditori sono stanchi di perdere soldi in questo modo. Così l’occupazione è a rischio”. Da qui, l’appello al prefetto Alessandro Valeri, commissario straordinario del Comune angrese.“Si convochi una riunione in Comune a cui possano essere invitati imprenditori e sindacati”, ha detto Vicinanza. “Siamo sicuri che anche il prefetto Valeri abbia a cuore le sorti di questa area che rappresenta un volano di sviluppo per tutto il territorio. Non possiamo permettere che l’area Pip di Angri diventi ... Leggi la notizia su anteprima24

Angri sos Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Angri sos