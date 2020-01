A Domenica Live il 12 gennaio in esclusiva la verità sulla scomparsa di Luigi Favoloso: cala il sipario (Di sabato 11 gennaio 2020) Quello che sta succedendo in questi giorni è davvero molto bizzarro. Chiaramente, visto che si è parlato di una scomparsa, con tanto di denuncia e visto che una mamma è andata in tv da Rai a Mediaset a piangere preoccupata per la scomparsa di un figlio, i toni sono stati quelli di preoccupazione, per la storia di Luigi Mario Favoloso. Con le novità che arrivano però da Torre del Greco, e in particolare ci riferiamo al fatto che la madre dell’imprenditore abbia ritirato la denuncia di scomparsa, sembrano cambiare le carte in tavola. Sembra quasi che i dubbi, avuti da tantissime persone, si stiano per tramutare in qualcosa di certo: una storia inventata solo per visibilità? E’ quello che hanno ipotizzato in molti sin dall’inizio di questa storia, anche amici di Favoloso, come il personal trainer Natan o Angelo Sanzio, ex concorrente del Grande Fratello nella stessa ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

