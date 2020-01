The Witcher 2, Henry Cavill: "Stiamo per iniziare la pre-produzione" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Henry Cavill: 'Stiamo per iniziare la pre-produzione di The Witcher 2' comunica l'interprete di Geralt di Rivia con un video Instagram. The Witcher 2 sta per iniziare la sua fase di pre-produzione. A comunicarcelo è Henry Cavill, il nostro Geralt di Rivia, che con un video condiviso via Instagram ci augura un buon 2020 proprio con questo annuncio. "Salve a tutti, sono tornato! Mi sono goduto le vacanze natalizie, forse anche troppo in alcuni momenti, ma ora si torna al lavoro: a brevissimo inizieremo la pre-produzione della seconda stagione di The Witcher. Ho visto che avete tutti gradito la prima stagione, grazie mille, ne sono davvero felice. Vi terrò il più possibile aggiornati nei prossimi tempi. Ovviamente, potrete aspettarvi molti nuovi ... Leggi la notizia su movieplayer

NetflixIT : Il viaggio nel Continente continua con il podcast di The Witcher. Brandon Jenkins e il cast parlano della creazione… - _zomfg_ : Il mio commento principale a The Witcher è: chiunque abbia dato il suo ok all’impostazione gracchiata e posticcia d… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2, Henry Cavill: 'Stiamo per iniziare la pre-produzione' -